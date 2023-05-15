Росіяни продовжують значною мірою покладатися на іранські БПЛА з двох причин.

Всі безпілотні і ракетні удари російських військ по Україні з квітня, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ВСУ.

Як пише Інститут вивчення війни, з 19 квітня 2023-го окупанти завдали щонайменше 10 ударів по Україні, особливо по тилових зонах, використовуючи "високоточну" зброю.

З метою заощадження ракет і виснаження української ППО, яка відтепер здатна успішно відбивати ракетні атаки, росіяни продовжують значною мірою покладатися на іранські БПЛА.

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Аналітики зауважують, що нова повітряна кампанія, перш за все, спрямована на Київ і місця розташування військово-промислових об'єктів, а також логістичні маршрути.

Однак, вважає Інститут вивчення війни, поки завдані удари РФ по Україні не сильно обмежують можливості ЗСУ в цілому.

Ракетні удари по Україні - останні дані

Під час масованого пуску ракет в ніч 13 травня 2023 року Росія вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі. Пізніше стало відомо, що окупанти знищили склад з речами для військових.

Того ж дня, вдень, РФ також вразила іранськими БПЛА об'єкт критичної інфраструктури в Хмельницькій області. Внаслідок атаки росіян постраждало 11 осіб, було пошкоджено сотні будинків.

Ще в квітні 2023 року естонська розвідка попереджала, що РФ береже ракети на військові цілі, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ. Водночас атаки іранських безпілотників націлені на виснаження запасів дорогих ракет української ППО.

Українська сторона підтверджує, що ЗСУ готуються до потужної відповіді на фронті, але де і коли почнеться анонсований багатьма політиками і військовими контрнаступ, Генштаб, з відомих причин, тримає у секреті.

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