Україна дипломатично тисне та спонукає світ, щоб міжнародні організації, міжнародна підтримка були й на захопленій частині Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що російські терористи роблять усе, що жертв через підрив Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині було якнайбільше.

Україна дипломатично тисне та спонукає світ, щоб міжнародні організації, міжнародна підтримка були й на захопленій частині Херсонщини, сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС", - зазначив він.

Президент підкреслив, що терористи підживлюються слабкістю та байдужістю світу, коли міжнародні організації навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, а деякі світові суб’єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували черговий російський злочин. Зеленський вважає, що така байдужість заохочує російських терористів.

"І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти", - сказав він.

За словами глави держави, наразі з підконтрольної Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей.

"На окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше. Російські обстріли тривають – навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає…", - пояснив Зеленський.

На його думку, за такі дії повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність Росії та російського керівництва. Президент наголосив, що міжнародні організації повинні працювати на окупованих територіях, адже "кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь".

"Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям", - наголосив Зеленський.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів на підконтрольній Україні Херсонщині та Миколаївщині. Крім того, під водою опинилися й окупована частина Херсонщини.

Безвісти зниклими в результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються 27 осіб. У Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 – на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій.

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