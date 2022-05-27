Окупанти замінували виняткову морську зону України, використавши від 400 до 600 морських мін.

У морській зоні України окупанти "розкидали" до 600 мін, які дрейфують в акваторії.

Про це заявив прес-секретар голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його даними, Росія замінувала виняткову морську зону України, використавши від 400 до 600 морських мін. Ці міни періодично відриваються з якорів, зокрема, під час шторму, і стихійно дрейфують біля берегів Туреччини, Болгарії, України.

Заявами про гуманітарні коридори РФ створює собі "інформаційне алібі", щоб звинуватити у створенні продовольчої кризи Україну, вважає прес-секретар.

"Так звані гуманітарні коридори, які анонсувало міністерство ганьби (оборони) РФ. Ці заяви мають всі ознаки розробки підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Росії", - заявив він.

На підтвердження своїх декларацій окупанти мають намір влаштувати низку провокацій, щоб очорнити Україну перед іншими країнами.

"При цьому саме Росія є творцем цієї кризи, яка загрожує всьому світу", - підкреслив Сергій Братчук.

Блокада портів України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, чорноморські порти України заблоковано з моменту вторгнення Росії в Україну. Із зерносховищ України не вивезено близько 20 млн тонн зерна.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі, і може настати голод у багатьох країнах.

За словами глави держави, Україна буквально дає хліб майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство в цьому році спричинить голод мінімум 47 млн осіб у 81 країні світу.

25 травня російські ЗМІ повідомили, що заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність Москви надати гуманітарний коридор для суден з продовольством з України в обмін на зняття деяких санкцій.

За словами Руденка, Київ також має забезпечити розмінування портів.

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