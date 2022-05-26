У Чорному морі залишається корабельне угруповання противника - шість десантних і два ракетних кораблі.

Через негоду підвищилася загроза викиду мін на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Погіршення погоди унеможливлює висадку морського десанту і підвищує загрозу викиду на узбережжі морських мін", - сказано в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що в Чорному морі залишається корабельне угруповання противника – шість десантних і два ракетних кораблі. Загроза ракетних ударів по Україні, в тому числі з моря, залишається актуальною.

Крім того, за даними командування, ворог продовжує інформаційну війну і "закидає" фейки про нібито облаштування в Одеській області вогневих позицій ЗСУ на території соціальних об'єктів: у школах і лікарнях.

"Загальновідома практика рашистів на прикладі того ж Маріуполя – виправдати себе заздалегідь, коли вражають саме такі соціально важливі та абсолютно не військові об'єкти", - акцентують у командуванні.

Військові закликають населення бути уважними та пильними до змін обстановки, не піддаватися паніці та провокаціям, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та власною безпекою – узбережжя і прибережні води вибухонебезпечні, а також не допомагати ворогові, розголошуючи заходи, що проводяться силами оборони України.

Ситуація в Чорному морі:

Станом на 22 травня 2022 року в акваторії Чорного моря продовжували перебувати російські кораблі зі смертоносними снарядами.

Води навколо острова Зміїний окупанти називають своїми.

"У Чорному морі триває маневрування великих десантних кораблів і носіїв крилатих ракет у готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв'язку і морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

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