Михайло Подоляк зазначив, що Москва сама зруйнувала свою тезу про санкції, що "зміцнюють" економіку.

Російська влада вимагає зняти санкції, щоб розблокувати порти України. Такий ультиматум говорить про те, що санкції Заходу мають серйозний вплив на економіку РФ.

Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Три місяці Кремль розповідає, що санкції - це величезне щастя та подарунок для економіки. А тепер МЗС Росії вимагає зняти санкції за розблокування українських портів", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що російська теза про санкції, які "тільки зміцнюють", зруйнована цією вимогою Москви.

"Навіщо їх (санкції - УНІАН) знімати? У Росії все ж йде за планом, пане Руденко, чи не так?", - звернувся Подоляк до заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

Зокрема, в Україні в квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис.тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

У свою чергу заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко пов'язав питання про відкриття російською стороною доступу до портів в Україні з можливістю зняття санкцій з російського експорту, введених Заходом.

При цьому в ООН заявили, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це посилить продовольчу кризу.

При цьому видання The Times писало, що Великобританія готова відправити в Україну військові кораблі, які зможуть супроводити українські зерновози із заблокованих окупантами портів. Вже ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які приєднаються до британської ініціативи.

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