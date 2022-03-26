Відсутність експорту з України ударить по багатьом народам.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні може призвести до голоду в багатьох регіонах світу.

Таку заяву він зробив під час виступу з відеозверненням на Дельфійському форумі.

"Справжні проблеми попереду. Україна - один із найважливіших світових експортерів продовольства. Пшениця, рослинна олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни - це основа стабільності і внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що російські війська мінують поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які необхідні для посівної, вони заблокували наші морські порти.

"Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України ударить по багатьом народам", - сказав президент.

Зеленський запевнив, що спільними зусиллями потрібно не допустити дефіциту їжі у світі через війну.

"Ми всі разом маємо не допустити дефіциту їжі. Санкційні обмеження для Росії спрямовані лише на одне – щоб Росія почала шукати мир", - наголосив глава держави.

Раніше у Маріупольській міській раді повідомили, що у блокадному місті фіксують все більше смертей від голоду.

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