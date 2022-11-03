За словами Залужного, щодня на фронті відбувається до 80 атак з боку РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські окупаційні війська втричі збільшили інтенсивність бойових дій на певних ділянках фронту.

Як ідеться в Telegram головнокомандувача ЗСУ, про це він заявив під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Залужний наголосив, що щодня на фронті відбувається до 80 атак з боку РФ.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", – йдеться у повідомленні.

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Під час розмови сторони також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", – наголосив Залужний.

Ситуація на фронті: що відомо

У четвер, 3 листопада, офіцер ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що російські окупанти отримали поповнення, яке невміло воює. Він наголосив, що Донецький напрямок стане для російських окупаційних військ напрямком ганьби.

Офіцер додав, що українські захисники перебувають 24/7 під вогневим ураженням, але все одно дають відсіч спробам ворога атакувати порядки ЗСУ.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може спробувати відкрити "другий фронт" на півночі України, якщо сформує достатньо велике та добре озброєне угруповання. За його словами, у Генштабі ЗС РФ зараз обговорюють можливість повернення до тактики "великих кліщів" для оточення Сил оборони України на Донбасі та у Харківській області.

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