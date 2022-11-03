За даними нашої розвідки, такі плани обговорюються в Генштабі збройних сил РФ.

Росія може спробувати відкрити "другий фронт" на півночі України, якщо сформує достатньо велике та добре озброєне угруповання.

У Генштабі збройних сил РФ зараз обговорюють можливість повернення до тактики "великих кліщів" для оточення Сил оборони на Донбасі та у Харківській області. Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі заявив, що передумов для її реалізації наразі не створено.

За його словами, для цього російські війська повинні рухатися в напрямках Суми і Запоріжжя-Дніпро.

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"За даними нашої розвідки, такі плани обговорюються в Генштабі збройних сил РФ. Плани обговорюються, але якщо на Запорізькому напрямку ще якісь війська є, то на Сумському напрямку угруповання немає зовсім", - додав експерт.

На думку Жданова, для реалізації цього плану росіянам потрібно сформувати на північних кордонах України угруповання у складі 50-70 тисяч осіб із важкою технікою на озброєнні.

"З точки зору логіки РФ відкриття другого фронту було б для неї дуже вигідним, щоб розтягнути зусилля України і змусити нас битися на два фронти. Але це можливо лише за умови формування такого угруповання в Курській чи Брянській області або в Білорусі. А це перспектива на січень і навіть ближче до лютого. Тому що цьому угрупованню треба дати танки, артилерію, боєприпаси, паливо і все решта. Для Росії в теперішній ситуації дуже проблематично створити таке угруповання", - підсумував він.

Наступ з боку Білорусі

Повномасштабна війна в Україні почалась 24 лютого. Вторгнення відбувалось з Росії, а також з території Білорусі, звідки рушили перші танки окупантів на північ України.

Журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і дійшли висновку, що туди прибувають війська РФ і нова техніка.

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі залишається.

За даними Генштабу, на Волинському, Житомирському і Київських напрямках обстановка стабільна. Українські захисники поки не фіксують ознак формування наступальних угруповань противника.

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