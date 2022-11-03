Ворог отримав поповнення і намагається знайти прогалини в обороні українських захисників.

Донецький напрямок стане для російських окупаційних військ напрямком ганьби.

Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів, що ворог отримав поповнення, яке невміло воює.

"На всій лінії фронту від Бахмута до Мар’їнки тривають інтенсивні спроби ворога знайти прогалини в оборонних порядках ЗСУ, щоб вийти на оперативний простір та захопити Бахмут та Авдіївку. Відчувається, що до ворога прибуло поповнення. Вони воюють невміло, але постійно", - додав Прозапас.

Відео дня

Офіцер зазначив, що українські захисники перебувають 24/7 під вогневим ураженням, але все одно дають відсіч спробам ворога атакувати порядки ЗСУ.

"Кожен день тривають обстріли, але концентрованого удару не спостерігається. Ворог постійно тисне на лінію фронту, щоб розосередити наші сили та знайти слабкі місця, але противнику це не вдасться", - пояснив військовий.

Ситуація у Донецькій області

Як раніше повідомляв УНІАН, поблизу Бахмута тривають найзапекліші бої на фронті. За даними Генштабу ЗСУ і міжнародних військових аналітиків, РФ перебільшує свої успіхи на цьому напрямку. 24 жовтня стало відомо, що Сили оборони відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

Зазначається, що Росія стягнула під Бахмут всі можливі військові підрозділи, які будують лінію оборони, однак чисельні втрати у окупантів фіксуються фактично щоденно.

В Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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