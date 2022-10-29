Валерій Залужний подякував США за військову допомогу.

Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Telegram, розповівши про свою телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він зазначив, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях: звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок, а також забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Залужний додав, що також йдеться про необхідність продовження формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

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"Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - наголосив Залужний.

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