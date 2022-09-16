400 ув'язнених у фургонах повезли "для навчання, в один з південних регіонів Росії".

У Тамбовській області Росії помітили колону з понад восьми фургонів Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) з завербованими зеками для війни проти України.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "База".

За даними каналу, 400 ув'язнених, зібраних у колоніях Тамбовської області, у фургонах повезли "для навчання, в один з південних регіонів Росії".

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Ще одну колону з 10-12 автобусів ФСВП помітили у Бєлгороді - на кордоні з Україною.

Як писав УНІАН, після поразки у Харківській області росіяни вдвічі посилили приховану мобілізацію, проте вербують громадян вибірково - щоб мінімізувати соціальну напруженість.

Інститут вивчення війни підтверджує, що російське командування, яке планувало захопити Київ за три дні, за півроку повномасштабної війни виснажило більшу частину сил, перекинутих з країн колишнього СРСР в Україну.

Українська розвідка підтверджувала, що через великі втрати і, відповідно, масову відмову найманців від участі у "спецоперації" Росія була вимушена призупинити відправку нових "добровольців". А це, на думку того ж Інституту вивчення війни, дозволить ЗСУ консолідувати сили після боїв за Харківщину та відновити наступ.

Днями у мережі з'явилося відео з власником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожином, відзняте в одній з російських колоній, коли той закликав в'язнів вступати у добровольчі батальйони для війни проти України.

Саме Пригожин, стверджують військові аналітики, стає "обличчям війни", тоді як главу Міноборони РФ нібито усунули через провал на Харківщині.

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