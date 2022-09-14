Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під Херсоном за рахунок передислокації 4 батальйонів "кадирівців", однак ці підрозділи значно недоукомплектовано, а більшість особового складу у них - найманці з найбідніших регіонів РФ.

Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів до України через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зокрема, військовослужбовців 5-ї окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо).

Водночас, особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

За даними розвідки, одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України, спостерігається катастрофічна нестача особового складу.

"З метою "вирішення проблеми" командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого", - розповіли у ГУР.

Так, відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю, встановивши офіційний діагноз – "отит" та відмовивши в оперативному втручанні.

"Наразі окупанти намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів". Для цього планується передислокування 4 батальйонів "кадирівців". Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовано. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ", - додали у розвідці.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Протягом тижня українським захисникам вдалося звільнити понад 3,8 тисяч квадратних кілометрів території Харківщини.

Наразі оборона росіян на Харківщині зосереджена по річці Оскіл - поблизу адмінкордону Луганської області, проте їй загрожує прорив українських сил, зауважили в Інституті вивчення війни.

Водночас окупанти не покидають спроб захопити Донбас. Протягом 13 вересня ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів: Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

У США вже коментують успіхи початку наступальних операцій ЗСУ. Так, у Пентагоні зазначили, що вони й не сумнівалися у спроможності українців просунутися на таку відстань углиб окупованих РФ районів. Американський президент Джо Байден, своєю чергою, відповів, що "Україна досягла значного прогресу": "Але я думаю, що це буде довгий шлях".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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