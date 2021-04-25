Відкладене вторгнення

Росія, яка майже місяць стягувала до України свої війська, йде від наших кордонів. Та розслаблятись зарано. Адже речі, які можуть стати формальним приводом для вторгнення, нікуди не зникли.

Військові навчання тривали на землі, в небі та на морі. В кожному українському регіоні, який межує з російським кордоном, з анексованим Кримом або з лінією фронту на Донбасі.

"Підрозділи ООС готові до всього. Все буде добре, проблем не буде", - запевняє ТСН.Тиждень командувач ООС Володимир Кравченко.

Та, попри оптимістичні рапорти командування, кожен український військовий розумів - перший бій з ворогом для кожного з них може стати останнім. Надто велике угруповання зібралося біля українських кордонів. Однак боротися і битися, як розповідають ТСН.Тижню, вони готові до останнього.

Україна надто довго воює з Росією, аби загроза вторгнення змусила наших хлопців боятися. В очах - лише твердість і сила. "Якщо вони до нас полізуть, нехай будуть готові відправляти гроби або до себе на Батьківщину, або ми їх тут закопаємо, і все", - кажуть українські бійці.

І додають: "Це буде останній цвях в труну Кремля".

Ще на початку тижня Україну лякали найсучаснішими танками, стратегічними літаками та нищівними ракетами "Іскандер", які долетять до Києва навіть з російської території.

Найбільший кулак агресор назбирав у Криму. Люди, які цими днями виїжджали з окупованого півострова, помітно налякані. І на запитання реагують нервово.

"Не буду про це говорити. Я живу в Криму, мені важлива моя безпека", - каже ТСН.Тижню дівчина, яка перетинає КПВВ.

Втім, дехто наважується розповісти про те, що насувається з того боку. На запитання, чи бачили кримчани якісь військові приготування на півострові, відповідають: "Так. Зараз їхав і бачив, як везли кілька танків. У бік кордону".

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І ось, на тлі безпрецедентних приготувань та залякування великою війною, Кремль раптово дає команду свої армаді повертатися в казарми. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав наказ з 23 квітня повертати війська до пунктів постійної дислокації. Деякі ешелони з бойовою технікою навіть не встигли розвантажитися, як їх повернули назад. Що фактично означає - відступати. Що ж так вплинуло на кремлівського господаря?

"Те, що на сьогодні робить Путін, це прояв слабкості… Вони не знають, що робити всередині країни. У них дуже складна ситуація. У вересні – вибори до Держдуми. У закритих соцдослідженнях вони бачать, що рівень довіри до Путіна з кожним місяцем падає і падає", - каже секретар РНБО України Олексій Данілов.

Раніше в такій ситуації, для підвищення рейтингу, Кремль влаштовував "маленьку переможну війну". Її оголошення очікували 21 квітня, під час звернення Путіна до Федеральних Зборів Росії. Але очільник Кремля, як то кажуть у Росії, увімкнув "задню".

"Маю надію, Западу не спаде в голову перетинати в стосунках з нами червону лінію. А де її провести, ми в кожному окремому випадку будемо визначати самі", - заявив Володимир Путін.

Та цього разу "червону лінію" перед Путіним уже намалював Захід. І вона збігається з держкордоном України.

"Захід вперше завдав удару на випередження. Раніше ми такого не бачили, - каже ТСН.Тижню воєнний оглядач Юрій Бутусов. - Були заяви про глибоку стурбованість, а зараз дії на випередження - санкції, висилка дипломатів. І все це, очевидно, скоординовані дії… Путін проводив військово-політичну демонстрацію, військові інструменти він в дію привести не встиг, тому що його збили на зльоті. Він розуміє, що наступний реальний крок заходу - це SWIFT, відключення SWIFT".

SWIFT – міжнародна система платежів. Судини, по яких циркулює багатомільярдна грошова маса, кров світової економіки. Відключення від неї означатиме економічну ампутацію Росії від усього цивілізованого світу. Цього Кремль боїться більше, ніж втрати контролю над Україною.

"Звичайно, росіян дуже цікавить Україна, бо в планах - побудова нової імперії. Без України це просто для них неможливо. Та України їм не бачити, як власних вух", - каже секретар РНБО України Олексій Данілов.

Але перемогу Україні святкувати ще зарано. Російська армія стала якщо не сильнішою, то - мобільнішою. Раніше для перекидання такої кількості військ їм було потрібно кілька місяців. Цього разу наступальне угруповання вони розгорнули за кілька тижнів. До того ж, під нашими кордонами залишилась значна кількість озброєння, якого тут раніше не було. Зокрема, новітні ракетні системи. Бойові кораблі з Каспійської флотилії теж тепер ходитимуть під боком України. Ніщо не заважає швидко перекинути їх з Чорного моря в Азовське.

"Азовське море - це особливий випадок. Воно має статус внутрішнього і для Росії, і для України. Розшифровую. Це означає, що будь-який російський корабель може підійти впритул до українських берегів, бодай, і до маріупольських пляжів. І це не буде вважатися порушенням держкордону", - розповідає спеціальний кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко.

Десантні кораблі - не виключення. Росіяни можуть підійти до Маріуполя навіть на відстань витягнутої руки.

"Вони мають право. Дані кораблі розраховані на проведення десантних операцій саме в нашому регіоні", - каже ТСН.Тижню перший заступник командира Маріупольського загону морської охорони Віктор Правда.

Аби не дати агресору шансів, наші хлопці пристріляли кожний метр берегової смуги. Саме готовність українських військових чинити опір переконує Захід надалі підтримувати Україну. Адже допомагають тим, хто здатен захищатися.

Росіяни відпрацьовують десантні операції. Вони завели під наші береги Каспійську флотилію саме з десантними кораблями. Українцям не радять їхати на море на відпочинок. Проте, українські бійці готуються зустріти російський десант і обіцяють забезпечити спокій нашого узбережжя.

Треба усвідомлювати, - навіть після команди Шойгу "повний назад", в агресора достатньо сил, аби створити загрозу на будь-якому напрямку - з Півдня, Сходу і Півночі. Нинішня фаза протистояння навчила Київ шукати нові інструменти. Один з них - єдиний командний центр для всіх силових структур. Що миттєво мобілізує наявні оборонні ресурси в момент атаки.

"Ми можемо відмітити високий рівень взаємодії між Збройними Силами України, Національною Гвардією, іншими силовими структурами. В штабі координація дій під єдиним замислом і єдиним керівництвом. Це надзвичайно важлива річ в будь-якій операції", - розповідає ТСН.Тижню командир окремого полку спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко.

Ми не знаємо, коли наступного разу Росія погрожуватиме Україні. Але немає сумнівів - одного дня це станеться знов. Щонайменше, Кремль марить про одне мальовниче місце у Херсонський області…

Формальним приводом для вторгнення може стати дамба, яка перекриває подачу води до окупованого Криму. Через майже повну відсутність опадів, навесні півострів опинився на межі зневоднення. А воєнна доктрина Росії дозволяє їй застосовувати війська у разі гуманітарної кризи. Звучить, як блюзнірство. Адже цю кризу утворив сам Кремль.

У будь-якому разі, принцип, який допоміг українцям зупинити Росію цієї весни - "хочеш миру – готуйся до війни". І нам варто й надалі жити за цим правилом.

Андрій Цаплієнко

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