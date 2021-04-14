Під час чергової сесії Європарламенту, яка проходитиме з 26 по 29 квітня, європарламентарі обговорять і приймуть спеціальну резолюцію про агресивну політику Кремля щодо України.
Про це заявив депутат Європарламенту (ЄП) від Литви, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, повідомляє ТСН.uа.
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Резолюція стосуватиметься додаткових санкцій, які захід може запровадити у разі застосування Росією військової сили проти України.
"Зараз підіймається питання про те, що найближчим часом в Європарламенті під час чергової сесії може бути дискусія (про стягування російських військ до українських кордонів – ред.) з прийняттям спеціальної резолюції, де ми б висловилися як політики, як члени ЄП щодо тих інструментів, які ЄС і весь Захід міг би використовувати, щоб попередити Кремль і не дозволити йому піти на військові агресивні кроки. Тут вже ставиться питання і лідерами ЄП. У тому числі й лідером нашої партійної групи Європейської народної партії Манфредом Вебером (він представляє християнських демократів Німеччини), яка є найбільшою в ЄП", - говорить Андрюс Кубілюс.
За словами литовського євродепутата, Вебер особисто висловився щодо того, що в разі якщо агресивність Кремля якось проявиться, доведеться перейти вже на новий рівень санкцій, включаючи й відключення російської фінансової системи від SWIFT.
"Деякі серйозні експерти називають це фінансовою "атомною бомбою" щодо економіки Росії. Я не знаю, як ця дискусія буде розвиватися в ЄП, але те, що стурбованість загальна і немає великої різниці скажімо між лівими або правими в ЄП, це точно", - підсумував Андрюс Кубілюс.
Що цьому передувало
- У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.
- Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List-список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.
- Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.
- Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.
- 21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втрати право на роботу в Росії.
- 13 квітня 2021 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard.
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