Якщо Кремль піде на застосування військової сили проти України, Євросоюз перейде на новий рівень санкцій.

Під час чергової сесії Європарламенту, яка проходитиме з 26 по 29 квітня, європарламентарі обговорять і приймуть спеціальну резолюцію про агресивну політику Кремля щодо України.

Про це заявив депутат Європарламенту (ЄП) від Литви, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, повідомляє ТСН.uа.

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Резолюція стосуватиметься додаткових санкцій, які захід може запровадити у разі застосування Росією військової сили проти України.

"Зараз підіймається питання про те, що найближчим часом в Європарламенті під час чергової сесії може бути дискусія (про стягування російських військ до українських кордонів – ред.) з прийняттям спеціальної резолюції, де ми б висловилися як політики, як члени ЄП щодо тих інструментів, які ЄС і весь Захід міг би використовувати, щоб попередити Кремль і не дозволити йому піти на військові агресивні кроки. Тут вже ставиться питання і лідерами ЄП. У тому числі й лідером нашої партійної групи Європейської народної партії Манфредом Вебером (він представляє християнських демократів Німеччини), яка є найбільшою в ЄП", - говорить Андрюс Кубілюс.

За словами литовського євродепутата, Вебер особисто висловився щодо того, що в разі якщо агресивність Кремля якось проявиться, доведеться перейти вже на новий рівень санкцій, включаючи й відключення російської фінансової системи від SWIFT.

"Деякі серйозні експерти називають це фінансовою "атомною бомбою" щодо економіки Росії. Я не знаю, як ця дискусія буде розвиватися в ЄП, але те, що стурбованість загальна і немає великої різниці скажімо між лівими або правими в ЄП, це точно", - підсумував Андрюс Кубілюс.

Що цьому передувало

У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких банків відповідно до рішення Мінфіну США. Серед перших постраждалих були клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "ІнвестКапіталБанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації були внесені в так званий лист Specially Designated Nationals List-список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США.

Включення в цей список означало блокування всіх американських активів банків і заборону на здійснення всіх операцій по будь-яких закордонних рахунках. Крім того, існувало "правило 50%", відповідно до якого під санкції підпадали всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє від 50% акцій.

Центральний банк РФ тоді зробив заяву, що при необхідності надасть підтримку банку "Росія", а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.

21 березня 2014 року голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталія Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть втрати право на роботу в Росії.

13 квітня 2021 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard.



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Автор: Олена Коваленко