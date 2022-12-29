Кількості солдатів РФ, які знаходяться в Білорусі, недостатньо для нового вторгнення в Україну.

Станом на середу, 28 грудня 2022 року, на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських солдатів. Однак цієї кількості недостатньо для початку нового вторгнення в Україну.

Як зазначив в ефірі телемарафону голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, загроза можливого наступу з території Білорусі зберігається. При цьому реальних можливостей здійснити подібну операцію у ворога зараз немає.

"Ми не фіксуємо створення наступальних угруповань, а те угруповання, яке є у Росії, це близько 10 200 солдатів, воно не здатне виконати завдання з повторного наступу на територію України", – додав Дейнеко.

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Загроза повторного вторгнення РФ з Білорусі

Російські окупаційні війська вже кілька тижнів продовжують час від часу демонструвати активність в районі кордону Білорусі з Україною. На тлі таких маневрів в інформаційному полі почалося обговорення ймовірного повторного нападу РФ на північні регіони України.

У Білорусі почали переводити армію на "воєнний час" в рамках чинного в країні плану раптових перевірок боєготовності. Метою таких дій в Міноборони країни назвали в тому числі перевірку знань військовослужбовців.

Раніше спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, хоча і дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Він додав, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, зокрема, надаючи свою територію, свою підтримку, інфраструктуру та повітряний простір.

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