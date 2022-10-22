Авіація супротивника упродовж доби здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Білорусі, зазначили в Генштабі армії України.

На Поліському та Волинському напрямках ситуація суттєво не змінилася, Росія та Білорусь продовжують розгортати спільне регіональне угруповання військ.

Між військовими РФ та Білорусі "відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів", йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, розміщеному у Facebook.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ Російської Федерації та республіки Білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі республіки Білорусь", - зазначили у Генштабі.

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Війна Росії проти України - важливі новини

Влада Білорусі надала свою територію РФ для здійснення широкомасштабного вторгнення в Україну. З білоруської території не раз було обстріляно нашу землю.

Спершу псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що його країна не воює проти української держави, але згодом визнав причетність до війни.

10 жовтня Лукашенко оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та Росії. Пізніше у Білорусь прибули російські мобілізовані.

Генштаб ЗСУ вважає, що є загроза нового наступу на Україну з Білорусі. На думку аналітиків з британської розвідки та американського Інституту вивчення війни (ISW), імовірність вторгнення в Україну з Білорусі мінімальна.

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