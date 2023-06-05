У британській розвідці додали, що Росія також намагалася встановити розташування українських військ далеко за лінією фронту та завдати по них ударів.

Протягом травня 2023 року Росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе серії "Shahed". Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєння на сьогоднішній день.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. Там припускають, що Росія запускає так багато "Шахедів", намагаючись виснажити запаси цінних сучасних ракет протиповітряної оборони України.

"Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала принаймні 90% БПЛА, що її атакували, використовуючи здебільшого свої старіші та дешевші засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби", - зазначили в британській розвідці.

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Також зазначається, що Росія, імовірно, намагалася встановити розташування українських військ далеко за лінією фронту та завдати по них ударів.

"Однак Росія залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на великих відстанях через недосконалі процеси наведення", - додали в розвідці.

Удари росіян по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні росіяни вдалися до майже щоденних обстрілів тилових регіонів України. Зокрема, один із основних ударів припав на столицю - Київ, який ледь не щоночі зазнавав ударів різними видами озброєння. На киян масовано летіли іранські дрони-камікадзе Shahed, крилаті ракети, балістичні ракети "Іскандер" та "Кинджал".

Завдяки успішній роботі протиповітряної оборони жодного прямого влучання російською зброєю в Києві не зафіксовано. А всі пошкодження, які були завдані, спричинені падінням уламків збитих російських цілей.

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