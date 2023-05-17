В Україні вперше були збиті ракети Х-47 "Кинджал", який Путін раніше називав "непереможними".

Очевидна уразливість ракет "Кинджал", імовірно, стала сюрпризом і збентеженням для Росії. Раніше обвинувачений у військових злочинах диктатор Володимир Путін називав цю систему "непереможною".

Таку думку з посиланням на дані своєї розвідки опублікувало 17 травня Міноборони Великої Британії. У відомстві зазначають, що 3 травня Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування KILLJOY (ракета "Кинджал" за класифікацією НАТО, - УНІАН).

"Згодом Росія приділила пріоритетну увагу спробам нейтралізувати поліпшені можливості ППО України, але в процесі, імовірно, втратила ще кілька KILLJOY", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці Британії відзначають активізацію повітряних боїв над кордоном Росії та України.

"Тільки 13 травня 2023 року над Брянською областю Росії розбилися чотири повітряних судна Повітряно-космічних сил Росії (два перспективних бойових літаки і два вертольоти)", - сказано в повідомленні.

У британській розвідці припускають, що "збільшена повітряна загроза над прикордонним регіоном Росії викликатиме виняткову заклопотаність ВКС РФ, оскільки вони використовують цей район для застосування авіації у війні" проти України.

Атаки росіян ракетами "Кинджал" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Україною вперше була збита російська ракета Х-47 "Кинджал" (кодова назва НАТО - AS-24 Killjoy, - УНІАН). Знищити аеробалістичну ракету вдалося за допомогою американської системи Patriot.

Утім, 16 травня російські війська атакували Україну знову різними типами ракет. Шість із них були ракетами "Кинджал", що летіли в бік Києва. За словами представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, усі шість ракет Х-47 "Кинджал" під час нічної ракетної атаки були знищені засобами ППО.

Таким чином, на практиці вперше вдалося перевірити, які західні системи ППО здатні протистояти "аналогівнетній" гордості Путіна.

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