Юрій Ігнат зазначив, що окупанти застосували балістичні та крилаті ракети.

Окупанти запустили по Києву та околицях сім балістичних ракет та три крилаті ракети. Ймовірно, їх запустили з Брянської області Російської Федерації.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти для обстрілу Києва застосували ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

"Сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети", - повідомив Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, небезпека цих ракет в невеликій дальності, ймовірно вони були запущені з Брянської області, приблизно з району Клинці. Він зазначив, що при запуску таких ракет з порівняно недалекої відстані час підльоту складає лічені хвилини, тому робота української ППО розпочалася майже одразу після оголошення повітряної тривоги.

"Бойова частина "Іскандерів-М" важить близько 500 кілограмів, дальність ураження цих ракет близько 500-600 кілометрів", - підкреслив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Київ в ніч на 1 червня - що відомо

Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, Загинули в столиці 11-річна дівчинка та її 34-річна мати, 33-річна жінка. Ще 12 людей поранено.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відповідальність за трагедію несуть керівник медзакладу та глава району.

У свою чергу голова МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція вже розпочала кримінальне провадження через службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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