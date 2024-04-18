Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.

Унаслідок ракетної атаки російських окупантів по Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт та підприємство. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив він і додав, що внаслідок атаки сталося декілька займань.

Пізніше Лисак поінформував, що внаслідок ракетної атаки на область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт та підприємство.

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"Досі вирують й дві пожежі", - розповів голова ОВА.

Нічна атака "Шахедів" на Україну – деталі

В ніч на 18 квітня російські окупанти атакували Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мису Чауда (окупований Крим).

Усі 13 "Шахедів" було збито у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

За інформацією речника Командування Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, безпілотники рухалися стандартними маршрутами, виконували, зокрема й розвідувальну функцію.

"Намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай, це важкодоступні ділянки вздовж річок, балок - там, де складно дістатися вогневим мобільним групам", - розповів він.

Стосовно активності "Шахедів" над Івано-Франківщиною, то, за словами Євлаша, напевно, ворог "вважає, що там є якісь цілі, які достойні його уваги".

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