В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач.

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки росіян по місту Дніпро щохвилини збільшується. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, в результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей. Йдеться про мешканців обласного центру, а також Любимівської громади.

"Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 та 39 років і 35-річна жінка залишаються у медзакладі", - написав Лисак.

Від уточнив, що в обласному центрі понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач.

"В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції. Поруч благодійники. Вони також готові надати будівельні матеріали, аби тимчасово закрити понівечені дахи та вікна", - розповів голова Дніпропетровської ОДА.

Війна в Україні - останні новини

У неділю, 14 квітня, стало відомо про загиблих у двох регіонах. Унаслідок чергових ударів Росії по території України загинули цивільні люди у Донецькій та Сумській областях.

За даними місцевою влади, двоє людей загинуло, ще двох було поранено.

Також УНІАН повідомляв, що понад сотня окупантів загинуло на Оріхівському та Херсонському напрямках.

Крім того, протягом доби ворог втратив 51 одиницю техніки, з них – танк, 20 одиниць автобронетехніки, 12 артилерійських систем, 2 розвідБпЛА, 4 аерофотостанції, 3 системи відеоконтролю, 5 станцій РЕБ, 3 човни та гідроцикл.

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