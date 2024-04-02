Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено заклад освіти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - розповів посадовець.
Він подякував педагогам за їхні злагоджені дії.
Також Лисак поінформував, що внаслідок удару є постраждалі.
"За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - заявив він.
Згодом Лисак додав, що, за уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу.
"Серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.
Останні атаки на Дніпропетровщину
29 березня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Ворог обстріляв ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.
Повідомлялось про пораненого чоловіка у Камʼянському районі.
За словами Лисака, основною ціллю ворога були люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення.
Окрім того, на Нікопольщині дрон російських окупантів поцілив у автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одного було поранено.