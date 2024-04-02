В момент удару всі діти були в укритті.

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого пошкоджено заклад освіти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - розповів посадовець.

Він подякував педагогам за їхні злагоджені дії.

Також Лисак поінформував, що внаслідок удару є постраждалі.

"За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - заявив він.

Згодом Лисак додав, що, за уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу.

"Серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

Останні атаки на Дніпропетровщину

29 березня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Ворог обстріляв ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.

Повідомлялось про пораненого чоловіка у Камʼянському районі.

За словами Лисака, основною ціллю ворога були люди та обʼєкти забезпечення життєдіяльності населення.

Окрім того, на Нікопольщині дрон російських окупантів поцілив у автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одного було поранено.

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