Противник здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

Сьогодні вранці, 20 лютого, окупанти вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Росіяни атакували область, застосувавши артилерію та авіацію, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Зазначається, що о 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району, внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку.

"Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Останні удари Росії - де були страшні обстріли

Росіяни постійно обстрілюють територію Сумщини. Зокрема, 9 лютого російські окупанти скинули на область 7 керованих авіабомб. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм, 3 людини загинули, 4 поранено.

Також ворог обстрілює Харківщину. Протягом 15 лютого військові РФ завдавали удари по населених пунктах також Харківського та Чугуївського районів. У селі Липці Харківського району пошкоджений будинок. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ та села Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджені будинки. Окупанти здійснили обстріл керованими авіабомбами по селу Чорне Куп'янського району Харківської області. Загинули 3 людини: 58-річна жінка, 56-річний чоловік та 17-річна дівчина. Поранені 54-річна жінка та 53-річний чоловік.

Також ворог продовжив обстріл області 16 лютого. Зокрема, під вогнем були село Катеринівка Куп'янського району, села Кудіївка, Синьківка, Берестове, Котлярівка, Іванівка, Охрімівка, Мала Вовча, Бударки та інші населені пункти.

14 лютого ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

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