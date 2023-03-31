Ворог гатив по об'єктах інфраструктури та по приватних домоволодіннях.

Ввечері у четвер, 30 березня 2023 року, російські окупанти вдарили по Харкову з території Бєлгородської області. Ворог гатив ракетами типу С-300.

"Сьогодні о 22:10 російські окупаційні війська знову здійснили обстріл нашого міста. Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району", – наголосив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктах інфраструктури та по приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації щодо потерпілих та загиблих осіб немає.

Чубенко зазначив, що на місці працюють слідчі, прокурори, працівники ДСНС та комунальних служб. Фіксуються факти воєнних злочинів РФ.

Обстріли українських міст окупантами

29 березня окупанти вдарили по Часовому Яру на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Під обстріл потрапили і інші населені пункти області.

Крім того, ворог гатив по Харківщині. В селі Подоли Куп'янського району під російський обстріл потрапили три людини. Жінки 70, 69 і 68 років були госпіталізовані.

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