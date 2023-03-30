На Київщині загроза атаки дронами, Харків під обстрілом.

Ввечері у четвер, 30 березня 2023 року, в низці українських областей оголосили повітряну тривогу. Про загрозу атаки дронів попередили в Київській обласній військовій адміністрації. Водночас Харків перебуває під обстрілом.

"Жителі Київщини! Загроза атаки дронів! Сили ППО напоготові. Перейдіть в укриття або інші безпечні місця та залишайтеся там до відбою!" – йдеться у повідомленні КОВА.

Станом на 22:10 тривогу оголошено в Київській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також у Києві.

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Голова ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

Водночас росіяни атакують Харківщину ракетами.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", – написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Оновлено 22:26: Повітряну тривогу також оголосили в Полтавській області.

Оновлено 22:30: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що на даний час зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що ворог атакував Харківщину з Бєлгородської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300.

"Ворог знову бʼє по Харкову. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою", – заявив він.

Оновлено 23:10: За попередніми даними, внаслідок ракетних ударів по Харковуу одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

"Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", – додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, тривога пролунала у Запорізькій області.

Оновлено 23:50: Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" зазначив, що з півночі на територію України ймовірно залетіли до десятка "Шахедів". Він також підтвердив, що росіяни випустили по Харкову з території Бєлгородської області кілька ракет із ЗРК С-300.

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Атаки дронами по Україні

28 березня ввечері в Україні оголошували повітряну тривогу через запуск дронів-камікадзе російськими окупаційними військами. У Києві лунали вибухи, працювала ППО.

Уламки одного з ворожих дронів пошкодили нежитлову будівлю у Святошинському районі столиці. Також виникла пожежа.

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