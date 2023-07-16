Є влучання в одному з районів міста.

У неділю, 16 липня, Росія вдарила по Харкову. Це вже друга атака на місто з початку доби.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок ворожої атаки є влучання в Основ'янському районі.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі. Будьте обережні і користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", - повідомив Терехов.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про удари по Харкову. За його словами, на місце влучання виїхали екстрені служби.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють, що "прильоти" були потужними. Канал "Труха" опублікував відео звуків вибухів.

Як уточнив Синєгубов, за попередніми даними, є 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривогу. Небезпека ворожих ракетних ударів залишається", - написав він.

Оновлено о 20:30. Синєгубов повідомив, що на цю хвилину медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували 3 чоловіків із осколковими пораненнями, 1 людині надали допомогу на місці. На щастя, загиблих немає.

Останні новини з Харкова

В ніч проти неділі, 16 липня, російські окупанти вдарили по Харкову. В місті пролунало декілька вибухів. Тривогу в Харківській області було оголошено о 01:29. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

4 липня російські загарбники обстріляли Первомайський Харківської області. Внаслідок удару постраждали понад 40 людей, серед них – діти.

28 квітня росіяни вдарили по селу Вовчанські Хутори на Харківщині. Жертвами удару стали троє людей.

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