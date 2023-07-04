10-місячна дитина перебуває в реанімації.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Первомайському на Харківщині 4 липня зросла до 35. За висновками правоохоронців, окупанти атакували місто ракетою "Іскандер".

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "За нашими даними, за висновками підрозділів ДСНС, наших правоохоронців, це була ракета типу "Іскандер". Це виключно житловий район, житловий масив. Жодних промислових, а тим більше військових обʼєктів тут немає", – заявив чиновник.

За словами Синєгубова, наразі відомо про 35 постраждалих внаслідок обстрілу. Серед них – 10 дітей.

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"Одна дитина віком 10 місяців знаходиться зараз в реанімації. Якщо брати по будівлям, які постраждали, то це девʼять багатоповерхівок. Якщо брати людей, в яких пошкоджені оселі – це майже дві тисячі людей", – додав очільник Харківської ОВА.

Оновлено 17:32: В Офісі генпрокурора повідомили, що наразі внаслідок обстрілу російськими військовими міста Первомайський на Харківщині відомо про 38 поранених, з них – 12 дітей. Найменшому – 3 місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

Обстріли українських міст: останні новини

Вранці 4 липня окупанти атакували Херсон. Внаслідок артилерійського удару по місту загинули двоє людей – чоловік і жінка. Також було пошкоджено житлові будинки.

Від російських атак постраждала і Сумщина. За добу ворог вдарив по області 28 разів. Через російські атаки загинули пʼятеро людей, десятки постраждали.

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