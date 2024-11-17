Востаннє такого потужного удару росіяни завдавали майже три місяці тому.

У повітряному просторі Києва 17 листопада було виявлено та знищено кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23), а також, імовірно, гіперзвукову ракету типу "Циркон" і до десятка ударних безпілотників.

Як повідомляється в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, збройні сили РФ завдали масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

"Востаннє такого потужного удару ворог завдав майже три місяці тому", - заявили в КМВА.

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Зазначається, що для атаки українських міст, зокрема й Києва, окупанти застосували крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети "Іскандер-М" (KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та ударні БПЛА.

Під ударом опинилася практично вся територія України. У столиці повітряну тривогу оголошували двічі й сумарно вона тривала майже п'ять годин.

У КМВА додали, що внаслідок удару в Печерському районі Києва було пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкриту територію та нежитлові приміщення.

"Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу", - поділилися в КМВА.

Масований обстріл України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, одночасно в повітряному просторі нашої країни перебувало 45 ракет.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників почалися о 05:42, а потім Росія запустила "Калібри" і "Кинджали". Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Одесу, а також Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Росії Володимир Путін цим масованим ракетним ударом по Україні відповів усім західним політикам, які останнім часом телефонували йому та відвідували. Він зазначив, що Україні потрібен "мир через силу", а не умиротворення.

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