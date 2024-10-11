На думку експерта, російські окупанти планують продовжити атаки на Старокостянтинів.

Російські окупанти намагатимуться використати Білорусь для ракетних ударів по Україні. Про це, коментуючи для 24 Каналу інформацію про перебазування носіїв "Кинджалів" МіГ-31К в Білорусь сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його прогнозами, окупанти планують продовжити атаки на Старокостянтинів (Хмельницька область), оскільки росіяни вважають, що саме там розташовані літаки F-16, надані союзниками.

Він нагадав, що нещодавно окупанти випустили три "Кинджали" з Брянської області на Старокостянтинів, два з яких були збиті ЗРК Patriot ще над Київщиною. Тож, аби уникати зони дії Patriot, окупанти спробують атакувати місто з території Білорусі.

Відео дня

"Питання тільки до окупаційного режиму Лукашенка - чи дозволить це чи ні. Адже якщо дозволить, це буде вважатися безпосереднім вступом в бойові дії, на кшталт тих, коли Білорусь пропустила через свою територію окупантів в напрямку Київщини", – каже Світан.

Російські винищувачі МІГ-31К у Білорусі

Напередодні "Білоруські Гаюн" повідомив, що з Росії прилетів винищувач МІГ-31К у Білорусь. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Сьогодні канал інформував про приліт ще одного такого ж винищувача. Обидва приземлилися на аеродромі "Мачулищі".

Згодом у РНБО назвали причини таких дій. В Україні вважають, що це може бути спробою росіян зберегти літаки, які тепер завжди під загрозою на російських аеродромах.

Вас також можуть зацікавити новини: