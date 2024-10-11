Російські окупанти намагатимуться використати Білорусь для ракетних ударів по Україні. Про це, коментуючи для 24 Каналу інформацію про перебазування носіїв "Кинджалів" МіГ-31К в Білорусь сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
За його прогнозами, окупанти планують продовжити атаки на Старокостянтинів (Хмельницька область), оскільки росіяни вважають, що саме там розташовані літаки F-16, надані союзниками.
Він нагадав, що нещодавно окупанти випустили три "Кинджали" з Брянської області на Старокостянтинів, два з яких були збиті ЗРК Patriot ще над Київщиною. Тож, аби уникати зони дії Patriot, окупанти спробують атакувати місто з території Білорусі.
"Питання тільки до окупаційного режиму Лукашенка - чи дозволить це чи ні. Адже якщо дозволить, це буде вважатися безпосереднім вступом в бойові дії, на кшталт тих, коли Білорусь пропустила через свою територію окупантів в напрямку Київщини", – каже Світан.
Російські винищувачі МІГ-31К у Білорусі
Напередодні "Білоруські Гаюн" повідомив, що з Росії прилетів винищувач МІГ-31К у Білорусь. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Сьогодні канал інформував про приліт ще одного такого ж винищувача. Обидва приземлилися на аеродромі "Мачулищі".
Згодом у РНБО назвали причини таких дій. В Україні вважають, що це може бути спробою росіян зберегти літаки, які тепер завжди під загрозою на російських аеродромах.
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