Люди унаслідок російського удару не постраждали.

Вночі ворог завдав удар по передмістю Запоріжжя, влучив у гімназію та будинки, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог ударив ракетами по передмістю Запоріжжя. Кілька з них влучили у гімназію у Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч", - зазначив він.

За інформацією голови ОВА, серед людей жертв нема.

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"Люди цілі та неушкоджені", - додав Старух.

Вибухи в Запоріжжі

Російські війська регулярно б'ють з артилерії по Запоріжжю через його безпосередньо близькість до лінії фронту.

В результаті масованого удару 16 грудня в області була пошкоджена енергомережа. Зокрема, стало відомо про "прильоти" по ДніпроГЕСу.

Війна в Україні – актуальне

Ворог продовжує розтрачувати сили на захопленні Донецької області. Найважчі бої йдуть, зокрема, під Бахмутом.

Протягом 23 грудня ЗСУ відбили атаки в районах 10 населених пунктів: Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне та Мар'їнка в Донецькій області.

Ознак формування ударного угруповання в Білорусі немає, зазначав Генштаб.

Разом з тим Інститут вивчення війни вважає, що Росія може готувати великий наступ на північному заході Луганської області або на південному сході Харківської області.

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