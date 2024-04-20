Об'єктом атаки став об'єкт промисловості.

У ніч на суботу, 20 квітня, російські окупанти атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, впродовж доби окупанти 291 раз ударили по регіону. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає", - зазначив Федоров.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Роботиному, Малій Токмачці та Новоандріївці.

32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

252 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки,Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Україна під вогнем РФ - останні новини

19 квітня російська окупаційна армія вчергове атакувала Одещину балістичними ракетами. Сталося пошкодження припортової інфраструктури. Постраждав чоловік - з осколковим пораненням його госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на позачерговому засіданні Ради Україна - НАТО заявив, що російські загарбники завдали удару по морському порту "Південний". Зокрема, кілька ракет влучили в сінгапурські та українські портові споруди. Глава держави наголосив, що російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах. Він підкреслив, що такі міста як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів.

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