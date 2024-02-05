Генерал зауважив, що існує реальна небезпека для цивільного населення.

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються прорвати український кордон у Сумській та Чернігівській областях, а також у Богодухівському районі Харківщини.

Як повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону, в Україну заходять підготовлені офіцерські групи, до складу яких входять спецслужби.

"У склад ДРГ входять 10-12 людей. Це - офіцерські групи зі складу спецслужб РФ, а також ГРУ Генштабу РФ. Слід розуміти, що це офіцерські групи, які мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протяжністю одна тисяча км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військослужбовців", - зазначив Наєв.

Генерал наголосив, що державний кордон у Чернігівській, Сумській та Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення, тож місцеві повинні бути обережними.

Російські диверсанти

Ввечері 3 лютого на Сумському напрямку російська диверсійно-розвідувальна група у складі десяти окупантів намагалася перетнути кордон України, але отримали гідну відсіч від українських Сил територіальної оборони. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що ворожа диверсійна група зазнавши втрат, змінила тактику і розділилися на дві групи. Одна з груп евакуйовували ліквідованих та поранених, іншу-прикривала артилерія. В результаті півторагодинного бою, ворог поніс втрати та був відкинутий далеко за межі українського кордон.

Варто зазначити, що російські диверсанти вже не раз намагалися проникнути в Україну з півночі. Днями у Сумській області була встановлена заборона на рух транспортних засобів на ділянках доріг в межах 5-кілометрової зони біля кордону, щоб недопустити втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області.

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