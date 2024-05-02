Найбільш активним напрямком в цьому плані для ворога є Сумська область.

Російські окупанти продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для заходу на територію України, особливо їх багато в Сумській області. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Найбільш активний напрямком, де ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, залишається Сумщина", - сказав він.

При цьому додав, що раніше була активність ворожих ДРГ і по Харківській області, але за останній час вона знизилась. За його словами, по Чернігівщині також активності ворожих ДРГ не фіксується.

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"А от Сумська область залишається для них якоюсь пріоритетною. Бо фактично по кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп протягом тижня викриваються. Не можна казати, що вони заходять, чи намагаються заходити щоденно, але по кілька груп за тиждень, за останній час - така їхня активність", - розповів Демченко.

ДРГ на Сумщині

27 січня 2024 року російська розвідувально-диверсійна група зранку цинічно стратила людей з Хотинської громади Сумської області.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що росіяни розстріляли брата та сестру, які проживали у селі Андріївка, яке розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні з РФ.

Він звернувся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. При цьому При цьому нагадав, що лише так можна врятувати своє життя від окупантів та висловив співчуття близьким страчених українців.

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