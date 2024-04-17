Руїни селища Роботине повністю на 100% перебувають під контролем Сил оборони України.

Російські окупаційні диверсійно-розвідувальні групи не доживають до настання ночі, якщо входять у Роботине у Запорізькій області. Про це начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих повідомив в ефірі телеканалу 1+1 в рамках інформаційного марафону.

Він сказав, що в зоні відповідальності його бригади кількість штурмових дій окупантів залишається на високому рівні. Також на високому рівні зберігається інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів. Ще дещо збільшилось застосування ворогом безпілотників різних типів.

"Ворог не залишає спроб захопити Роботине. Їхні ДРГ-групи намагаються проникати в саме селище або точніше руїни, які від нього залишися, і закріпитися. Але, наразі така тактика ні до чого не приводить. Навіть якщо деякі групи заходять в саме селище, то ще до настання темної пори доби військовослужбовці 118-ї ОМБр та суміжних підрозділів вручають таким окупантам квиточки на концерт Кобзона", - наголосив Пелих.

Відео дня

Він уточнив, що на місцевості біля Роботиного неможливо закріпитися, і якщо ворог заходить у селище, то протриматися може не довго. ДРГ групи не доживають до наступної темної пори доби.

"Станом на сьогоднішній день повністю Роботине знаходиться на 100% під контролем Сил оборони України", - наголосив Пелих.

Роботине - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові оприлюднили відео з села Роботине на Запоріжжі, у районі якого тривалий час точаться бої Сил оборони України з російськими окупантами. Цивільного населення у селищі більше немає. Люди виїхали із цього населеного пункту для порятунку життя, бо від обстрілів російських окупантів не залишилося жодної вцілілої хати.

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