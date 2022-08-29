Москва вже домоглася виключення зі складу місії експертів з США і Великобританії

Російська Федерація намагається перешкодити роботі комісії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти всіляко намагаються затримати прибуття міжнародних контролерів.

Про це повідомлять Інститут вивчення війни.

"МАГАТЕ зібрало місію у складі керівника Рафаеля Маріано Гроссі і 13 експертів з "переважно нейтральних країн", які наступного тижня відвідають Запорізьку атомну електростанцію для спостереження", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Москва вже домоглася виключення зі складу місії експертів з США і Великобританії, заявивши, що вони "несправедливо упередженими".

"Маніпулювання національності інспекторів і нападки на "справедливість" інспекцій МАГАТЕ - це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати перешкоди місіям", - вказали аналітики ISW.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньою з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії.

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