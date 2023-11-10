Не ігноруйте повітряну тривогу.

Українські військові зафіксували пуски російських ракет в бік Затоки Одеської області. Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

На території Одеси та області від 15:40 лунає повітряна тривога, для інших областей сигнал про небезпеку не вмикали. "Пуски авіаційних ракет в напрямку Затоки", - попередили Повітряні сили о 15:46.

Оновлено о 16:07: Військові повідомили про відбій загрози. Про можливі наслідки атаки не повідомлялося.

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Останні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні вдень на всій території України понад 3,5 години тривала повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.

У Повітряних силах вже пояснювали, чому зараз час перебування цих літаків у повітрі зростає, як і тривалість масштабних тривог.

Нагадаємо, що цього тижня окупанти завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П по іноземному судну в порту Одеської області.

Відомо, що внаслідок цієї атаки загинув лоцман, ще три члени екіпажу, які є громадянами Філіппін, постраждали. Також повідомлялося про поранення працівника порту.

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