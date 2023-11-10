Зараз ворог відпрацьовує дозаправлення МіГів у повітрі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив затяжну повітряну тривогу в Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо повітряної тривоги, яка на той момент тривала в Україні вже кілька годин, та загроз, які є станом на зараз.

"Не зникає загроза балістики. Треба розуміти, що навіть коли МіГ злітає, вся карта вкривається червоним", - зазначив Ігнат.

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Він зауважив, що раніше, коли МіГи злітали, то тривалість тривоги становила 20 хвилин: відпрацьовувалися зліт та посадка, тренувальні польоти. Крім того, були і 1,5-годинні тривоги.

"Це фактично, 1,5 години, час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне (літає, поки не витратить все пальне) і повертається на базу. Таким чином ми десь з півроку і більше бачили тривоги по 1,5 години", - сказав речник.

Зараз же, наголосив Ігнат, ворог "вдався до інших завдань, які ставить перед собою".

"Це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа (в повітрі – УНІАН) зростає фактично удвічі. Зараз протяжність таких тривог більше 2,5 годин", - пояснив він.

На уточнення, чи це максимальний час, скільки МіГи можуть перебувати в небі, речник зазначив:

"Якщо 1,5 години – штатне відпрацювання пального, відповідно, дозаправка в повітрі, то ще годину-півтори можна додавати до того часу, що він може ще додатково перебувати в небі. Тому до трьох годин – можливий такий варіант".

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ігнат заявив, що Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.

За його словами, про терміни не можна говорити. Він також додав, що інколи повідомлення про отримання якогось озброєння дублюється і складається враження, що його кілька одиниць.

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