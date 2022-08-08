Олег Жданов зазначив, що ракети не надійдуть на озброєння російської армії цього року.

Масове виробництво ракет "Циркон" у Росії не розпочато. У зв'язку з цим погрози президента РФ Володимира Путіна про взяття їх на озброєння звичайна пропаганда.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що випустили лише партію для випробувань.

"Це гіперзвукова ракета, яка по ідеї повинна розвивати швидкість до 10 махів. Вона піднімається на дуже велику висоту і падає на ціль, розвиваючи таку швидкість. За рахунок цього її нібито практично неможливо збити. За ідеєю вона повинна огортатися плазмою, а крізь неї радіолокаційна станція її не бачить. У той же час незрозуміло, як тоді буде працювати система управління", - пояснив експерт.

При цьому він вказав, що державні випробування ракети не завершені, тому вона не проступить на озброєння в поточному році.

"На сьогоднішній день Росія навіть не може сказати, як далеко летять ці ракети. У зв'язку з цим не варто переживати, що ці ракети почнуть масово надходити на озброєння", - підсумував Жданов.

Як раніше повідомляв УНІАН, фрегат" Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков " російської армії виконав випробувальну стрільбу ракетою"Циркон" в Баренцевому морі. Ракетна стрільба проводилася в рамках випробувань нових видів озброєння, уточнюють в МО РФ.

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