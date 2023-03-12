Зараз у Чорному морі залишилося чотири ворожих кораблі.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі скоротилося до чотирьох одиниць. Усі ракетоносії заведені у пункти базування.

Як зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, причиною цьому став шторм.

"У Чорному морі посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування, і корабельне угруповання зменшене до чотирьох одиниць", – зазначила вона.

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За словами Гуменюк, це зокрема розвідники, які збирають дані про надводну обстановку і намагаються випускати, у тому числі, й безпілотні літальні апарати.

"Але штормова погода настільки потужна, і вітер настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо", – сказала вона.

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Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що з окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають колаборанти. Вони їдуть в бік Росії. За його словами, вони відчувають, що "найближчим часом там може бути "гаряче".

Крім того, за останні два тижні суттєво зросла кількість втрат російських окупантів на війні. ЗМІ зафіксували новий двотижневий рекорд, при чому більшість ліквідованих загарбників – найманці ПВК "Вагнер".

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