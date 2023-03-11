Найбільше гине вагнерівців, але і серед офіцерів армії РФ теж зібрано "урожай".

За останні два тижні рекордно зросла кількість поіменно відомих росіян, які загинули на війні в Україні. Про це повідомляють російські опозиційні видання "Медіазона" і "Російська служба Бі-бі-сі".

Разом з волонтерами ці видання намагаються за відкритими джерелами встановити кількість росіян, загиблих на війні. В даний час їм вдалося дізнатися імена 16 774 осіб, які вирушили на війну в Україну і були вбиті.

Відзначається, що в період з 24 лютого по 10 березня цього року, тобто за два тижні, в список загиблих додалися 1638 імен. Це новий рекорд достовірно встановлених двотижневих втрат за весь час повномасштабної війни. Більшість загиблих - найманці з ПВК Вагнера.

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Також журналісти з'ясували, що за останні два тижні в Україні вбито 11 російських офіцерів у званні від підполковника і вище. Серед них - два начальника артилерії 126-ї бригади берегової оборони і прикомандирований до російської армії співробітник Слідчого комітету РФ.

Автори цієї статистики підкреслюють, що зібрані ними дані не відображають реальний рівень втрат російських військ, який насправді значно вище. У цю статистику враховуються тільки ті, про чию загибель стало відомо з некрологів у ЗМІ, повідомлень родичів у соцмережах та інших відкритих джерел.

У статистику не потрапляють ті, кого російське командування записало в число зниклих безвісти і ті, про чию загибель публічно ніде не повідомлялося. Бойовики "ЛДНР" також рахуються окремо і в цю статистику не потрапляють. Але навіть так зазначені цифри в рази перевершують офіційні дані Міноборони РФ, яке визнає тільки близько 7 тисяч убитих росіян.

Російські втрати в Україні - що відомо

За даними Генштабу ЗСУ, зараз сукупні втрати Росії за весь період повномасштабної фази війни склали близько 158 тисяч осіб.

За даними НАТО, втрати Росії до початку березня склали близько 200 тисяч осіб убитими і пораненими.

При цьому українська армія несе набагато менші втрати, ніж агресор. За даними CNN, в битві за Бахмут росіяни втрачають в середньому у п'ять разів більше солдатів, ніж українці.

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