Загальний залп становить до 4 ракет.

В Чорному морі наразі перебуває один ворожий ракетоносій з чотирма "Калібрами". Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 10:00 суботи, 8 квітня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр". Його загальний залп - до чотирьох ракет.

В Азовському морі – один ворожий корабель, в Середземному - до семи, з них три - носії "Калібрів", загальний залп яких - до 20 ракет.

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Ракетна небезпека в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, увечері 7 квітня російські окупанти змінили в Чорному морі надводний ракетоносій на підводний. Все корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі на той момент складалось із десяти одиниць.

Водночас у Повітряних силах українців попередили про загрозу ракетного удару. За останніми даними, у бойовій готовності перебувають щонайменше 12 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також, за даними Повітряних сил, РФ виготовляє новий вид важких авіаційних бомб, які українські Сили оборони поки не мають можливості збивати.

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