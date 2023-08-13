Російські терористичні війська тримають у Чорному морі готовими до пуску вісім крилатих ракет "Калібр".

Росія вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", на озброєнні якого перебувають крилаті ракети "Калібр".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", щойно в Чорному морі була зафіксована активізація ворога.

"На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров". Готовність до пуску 8 "Калібрів" очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі й підводних", - заявили у командуванні.

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Наразі військові відстежують ситуацію, населення просять не панікувати, а дотримуватися правил безпеки.

Війна в Україні - ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, сьогодні зранку в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що корабельне угруповання росіян розгорнуто в кількості 15 одиниць, із яких 14 - в Чорному морі, один корабель - в Азовському. Ракетоносії на той час в морі були відсутні.

Російським фрегатом "Адмірал Макаров" командує колишній український військовий, уродженець Вінниччини капітан 1 рангу Григорій Бреєв. У 2014 році він склав присягу Збройним силам Російської Федерації.

В Україні проти Бреєва відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 408 Кримінального кодексу України (дезертирство).

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