На лівобережжі Дніпра в окупантів зосереджено дуже багато ресурсів, наголосила Гуменюк.

Російські війська вкривають вогнем населені пункти правобеження Херсонської області. Збільшуючи застосування важкої артилерії та систем залпового вогню, ворог намагається компенсувати брак мінометних розрахунків, заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог активізується на тому напрямку, де відчуває утиски. А утиски вони відчувають при просуванні українських військ, при констатації факту, що формуються плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. І, відповідно, вони загострюють ситуацію з обстрілами", – пояснила вона в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Гуменюк зауважила, що Сили оборони вибили багато міноментних розрахунків російських окупаційних військ на лівому березі Дніпра. Щодня знищується кілька артилерійських установок противника.

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"Росіяни намагаються компенсувати брак мінометних розрахунків, тому що ми повибивали їх на більшості ділянок, на відстані, де міномет не може бути застосований за дальністю. Активніше використовують реактивні системи залпового вогню і важку артилерію. За нашими відомостями видно, що при тому, що ми вибиваємо щодня від 4 до 10 артилерійських установок, вони знову і знову з’являються, і знову лунають артилерійські обстріли", – додала представниця Сил оборони півдня.

Це, за словами Гуменюк, є свідченням того, що на лівобережжі Дніпра в окупантів зосереджено дуже багато ресурсів. Навіть попри те, що українські війська їх вибивають, противник все ще має можливість для маневру.

Обстріли українських міст

18 листопада російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок ворожої атаки постраждав волонтер. Його з вибуховою травмою та уламковими пораненнями доправили до лікарні. Крім того, в Херсонській області постраждав 56-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.

У Запорізькій області внаслідок атаки з боку окупантів загинули двоє працівників ДСНС. Також є поранені. Відомо, що рятувальники потрапили під ворожий вогонь, коли приїхали на місце обстрілу – росіяни здійснили повторну атаку.

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