У волонтера вибухова травма та уламкові поранення, а в другого чоловіка, окрім вибухової травми, також поранення грудної клітини та ноги.

У Херсоні через обстріл з боку російських окупантів постраждав волонтер. Внаслідок обстрілу в Херсонській області також є поранений.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, волонтер в обласному центрі постраждав, потрапивши під ворожий обстріл у своєму авто.

"Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - зазначив голова ОВА.

Крім того, прес-служба Херсонської ОВА повідомила, що росіяни вдарили по селищу Велетенське Білозерської громади.

"Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії. Постраждав 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз він знаходиться у хірургічному відділені лікарні.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. У результаті удару загинули двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, є також поранені люди.

У поліції повідомили, що внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, російські війська здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вас також можуть зацікавити новини: