За словами речниці, є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються".

Збройні сили України продовжують бойову роботу на лівому березі Херсонської області. Наші воїни закріплюються на вказаній ділянці.

"Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно", - заявила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти намагаються "компенсувати" успіхи ЗСУ, використовуючи тактичну авіацію та дрони.

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"Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто сьогоднішня нічна активність дронів типу "Шахед" і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика", - підсумувала речниця.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

За свіжими даними Генштабу, на цій ділянці фронту ЗСУ відбили за добу більше десятка спроб РФ повернути позиції.

Наші війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків станом на 16 листопада.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на новини про успіхи українських воїнів на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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