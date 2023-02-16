Російська Федерація в ніч проти 16 лютого атакувала ракетами Кіровоградську область. Агресору вдалось влучити у ємності з нафтопродуктами.
"Сьогодні о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами. ДСНС ліквідовували аварію, обраховуються завдані збитки, аналізуються наслідки", - заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.
За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Очікується, що комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо.
"І в обов'язковому порядку ми разом з людьми відновимось, відремонтуємось і будемо продовжувати жити, працювати і перемагати", - підсумував Райкович.
Масований удар по Україні 16 лютого: що відомо
У ніч на 16 лютого російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.
Внаслідок атаки є влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Зокрема, були зафіксовані влучання в нафтопереробні заводи.
Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що окупанти змінили тактику під час обстрілів – тепер вони проводять активну розвідку і застосовують фальш-цілі.