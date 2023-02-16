Внаслідок атаки виникла пожежа. Її ліквідували працівники ДСНС.

Російська Федерація в ніч проти 16 лютого атакувала ракетами Кіровоградську область. Агресору вдалось влучити у ємності з нафтопродуктами.

"Сьогодні о 03:40 був ракетний удар. Вражено ємності з нафтопродуктами. ДСНС ліквідовували аварію, обраховуються завдані збитки, аналізуються наслідки", - заявив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.

За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Очікується, що комісія огляне ушкодження житлових будівель навколо.

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"І в обов'язковому порядку ми разом з людьми відновимось, відремонтуємось і будемо продовжувати жити, працювати і перемагати", - підсумував Райкович.

Масований удар по Україні 16 лютого: що відомо

У ніч на 16 лютого російські військові завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок атаки є влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Зокрема, були зафіксовані влучання в нафтопереробні заводи.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що окупанти змінили тактику під час обстрілів – тепер вони проводять активну розвідку і застосовують фальш-цілі.

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