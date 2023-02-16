Водночас сили ППО впоралися з більшістю ворожих ракет та БПЛА.

В ніч на 16 лютого російські окупанти запускали по Україні БПЛА та ракети. Влучання є у низці областей, постраждала не тільки Львівська область.

Як повідомляє очільник Офісу президента Андрій Єрмак, російські ракети влучили по півночі, заході України, а також Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - заявив Єрмак.

Ракетна атака на Україну 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Звуки вибухів звучали у Кременчуку Полтавської області. Про реальну загрозу під час тривоги повідомляла влада Львівщини та Дніпропетровщини.

Підтверджено влучання по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих та жертв немає.

Як стало відомо згодом, окупанти вдалися до міксованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації та дронів. Зокрема, РФ випустила по Україні вісім "Калібрів", є "приліт".

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