Цілий список бажаний об’єктів ураження Москвою.

Росія ще з лютого минулого року не змінила свої цілі під час ракетних обстрілів. Як повідомляє речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, у Кремля є цілий список таких об’єктів.

"Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії. У агресора є список цілей - це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура", - сказав Ігнат у ефірі Еспресо ТБ.

Водночас речник зазначив, що Західні союзники знають, що задля запобігання повітряним атакам Україні потрібно зміцнювати протиповітряну оборону. Зважаючи на це, обозники намагаються надавати Києву системи ППО.

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"Рамштайн" показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки", - додав Ігнат.

Відзначимо, що сьогодні вночі Росія випустила по Україні 36 ракет різного типу. За інформацію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залежного українська ППО знищила 16 повітряних цілей.

Масований удар по Україні 16 лютого: що відомо

У ніч на 16 лютого російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Крім ракет ворог використовував також безпілотники.

Внаслідок атаки є влучання у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, у Львівській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Як зазначив глава ОПУ Андрій Єрмак, росіяни дещо змінили тактику під час обстрілів – тепер вони проводять активну розвідку і застосовують фальш-цілі.

Окрім цього були зафіксовані влучання в нафтопереробні заводи.

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