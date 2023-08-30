Один з ударів припав на фермерське господарство. Загиблі працювали там сторожами.

Цієї ночі російські окупаційні війська вчергове обстріляли Донецьку область, зокрема й застосовуючи комплекси С-300. Внаслідок ударів загинуло двоє цивільних, ще семеро - поранені.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, цієї ночі під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Курахового. Там було поранено п’ятьох жінок віком від 28 до 80 років та двох чоловіків 25 та 32 років. З мінно-вибуховими травмами і контузіями їх ушпиталили.

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Водночас терористична армія РФ, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла село Богатир Волноваського району. В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років. За даними правоохоронців, один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший - на вулиці. Також постраждала велика рогата худоба.

Крім того, вибухами пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.

Ситуація у Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України показали, на що "русский мир" перетворив село Старомайорьске (Донецька область), яке звільнили минулого місяця.

У серпні в результаті терористичних ударів Росії по житловому будинку Покровську на Донеччині загинули дев'ять людей.

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