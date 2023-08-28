Постраждалі - літнє подружжя та жінка - перебувають у лікарні.

Російські терористичні війська обстріляли Торецьк на Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще троє - зазнали поранень.

Російський обстріл з використанням касетних боєприпасів стався близько 18:00, повідомили у Донецькій облпрокуратурі. Від снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Крім того, ще троє місцевих отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. За даними прокурорів, усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

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Внаслідок удару також пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донецької області: останні новини

Російські терористичні війська щоденно обстрілюють Донеччину - фіксуються десятки ударів. Найбільше страждають прифронтові населені пункти, до яких може "дотягнутися" російська артилерія та міномети.

Зокрема, впродовж минулої доби окупанти обстріляли Вугледар і Пречистівку на Волноваському напрямку. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріли росіян потрапили Гостре, Дальнє, Дачне і Курахівка – там пошкоджено гімназію.

Також пошкоджень зазнали будинки та будівля шахти у Костянтинівці, Нью-Йорку, Сіверську та Торецьку.

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